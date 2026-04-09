Mario Adorf spielte unter anderem in Winnetou I. mit. Bild: www.imago-images.de

Schauspieler Mario Adorf im Alter von 95 Jahren gestorben

Mario Adorf ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris für immer eingeschlafen.

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Ob «Winnetou», «Die Blechtrommel» oder «Momo»: Mario Adorf spielte in zahlreichen Klassikern des deutschen Films mit. Nun ist der Schauspieler mit 95 Jahren gestorben. Das bestätigt sein Management gegenüber der «Bild»-Zeitung. Nach kurzer Krankheit sei er am Mittwochvormittag zu Hause in Paris eingeschlafen.

Der Schauspieler wollte sich zuvor bei seinem Publikum für die jahrelange Treue bedanken, sagte sein Manager Michael Stark. In seinen über 200 Rollen verkörperte er oftmals Bösewichte. Doch selbst als diese vermochte er nicht bloss schwarz weiss darzustellen, sondern konnte ihnen stets etwas Menschliches geben.

Mario Adorf hinterlässt seine Ehefrau sowie eine Tochter aus erster Ehe und einen Enkel. (naz)