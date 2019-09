Merkel stellt sich in China hinter Hongkonger Demokratiebewegung

Tausende US-Supermärkte wollen keine offen getragenen Waffen mehr

Zahlreiche Einzelhändler in den USA haben sich gegen das offene Tragen von Waffen in ihren Geschäften ausgesprochen. Nach dem Schwergewicht Walmart schlossen sich am Donnerstag (Ortszeit) auch die Drogerie- und Apothekenketten Walgreens und CVS der Initiative an.

Sie haben landesweit jeweils rund 10'000 Filialen. Auch die Supermarktketten Kroger und Wegmans, die zusammen mehr als 3000 Filialen haben, baten alle ihre Kunden ausser Polizisten, künftig keine offen getragenen Waffen mehr mitzuführen.