Mann verletzt mehrere Fahrgäste in deutschem Zug

Ein Mann hat in einem Zug in Deutschland mehrere Passagiere angegriffen. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall in einem ICE (Intercity-Express) im bayerischen Strasskirchen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ein Mann ist in einem Zug in Deutschland auf Fahrgäste losgegangen. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

In einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlagen mehr als 40 Spitzenmanager europäischer Unternehmen Alarm. Die EU verliere sich bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Komplexität – und riskiere damit ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die «Financial Times» berichtet.