War Taleb A. tatsächlich Arzt? Äusserungen von Ex-Kollegen schüren Zweifel. Bild: X

«Er hiess bei uns Dr. Google»: War der Magdeburger Amokfahrer tatsächlich Arzt?

Der Mann, der mit seiner Amokfahrt am Magdeburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen getötet und über 200 verletzt hat, war offiziell Arzt. Ehemalige Kollegen äussern sich nun aber sehr kritisch gegenüber Taleb A.

Mehr «International»

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv von Taleb A. für seinen Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt laufen weiterhin. Seine Biografie, Herkunft und politische Einstellung scheinen teilweise paradox. Und auch an seinem Status als Mediziner gab es bereits Zweifel. Nun äussern sich aktuelle und ehemalige Kollegen aus dem Arbeitsumfeld – und werfen mit ihren Aussagen weitere Fragen aus.

Ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, sagte beispielsweise gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung:

«Er heisst bei uns Dr. Google.»

A. soll massive Wissenslücken aufgewiesen haben. Er habe «vor jeder Diagnose», die er gestellt habe, im Internet nachgeschaut. Auch habe es immer wieder Missverständnisse gegeben, weil A. nur schlecht Deutsch gesprochen habe. Einige Patienten hätten sich geweigert, sich von A. behandeln zu lassen.

Eine Pflegefachfrau, die zeitweise mit dem Arzt zusammengearbeitet hatte, äussert sich ähnlich:

«Es gab ständige Beschwerden bei anderen Ärzten und Vorgesetzten wegen Taleb A.»

Teils habe er absurde Behandlungen vorgeschlagen. Suchtkranken soll er demzufolge die Empfehlung «Alkohol gut, Honig schlecht» abgegeben haben.

Zudem sei er auch schwierig im Umgang gewesen, insbesondere gegenüber weiblichen Mitarbeitenden habe er sich respektlos und teils gar aggressiv verhalten.

Dem Bericht der Zeitung zufolge durfte A. in einer anderen Klinik keine Patienten mehr behandeln. Mehrfach soll er gar Patienten in Lebensgefahr gebracht haben, weil er ihnen falsche Medikamente abgegeben hatte, wie Focus schreibt.

Konsequenzen hätten seine Inkompetenz und sein Verhalten derweil nie gehabt. Die Klinikleitung habe stets abgewiegelt, so die erwähnte Pflegefachfrau.

A. ist der mutmassliche Täter, der am 20. Dezember am Magdeburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen totgefahren und über 200 verletzt hatte. Er sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an. (con)