Nebel
DE | FR
burger
International
Deutschland

Mann greift Joggerin in den Schritt – sie nimmt ihn fest

Jogging, Frau, Joggerin, Woman, Jogger
Der Mann hat sich der Joggerin mit dem Fahrrad in den Weg gestellt – und sie dann angefasst.Bild: Shutterstock

Mann greift Joggerin in den Schritt – sie nimmt ihn fest

16.12.2025, 15:5516.12.2025, 15:55

Ein Mann hat in Deutschland einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen – und ist von ihr direkt festgenommen worden.

Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag Untersuchungshaft für den Mann an.

Kein Fluchtversuch

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag in Fürth (Bayern) mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt – und sie unvermittelt angefasst. Als sich herausstellte, dass er an eine Polizeibeamtin geraten war, habe der Mann keinen Fluchtversuch mehr unternommen, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen den 30-Jährigen werde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob er für zwei ähnliche Fälle kurz zuvor in Nürnberg verantwortlich sein könnte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schüler bei Messerangriff nahe Moskau getötet
Bei einem Messerangriff an einer Bildungseinrichtung in der Region Moskau ist ein Schüler getötet worden. Nach Angaben des Ermittlungskomitees attackierte ein Minderjähriger am Morgen in der Siedlung Gorki-2 einen Wachmann und einen Schüler mit einem Messer.
Zur Story