Der Mann hat sich der Joggerin mit dem Fahrrad in den Weg gestellt – und sie dann angefasst. Bild: Shutterstock

Mann greift Joggerin in den Schritt – sie nimmt ihn fest

Mehr «International»

Ein Mann hat in Deutschland einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen – und ist von ihr direkt festgenommen worden.

Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag Untersuchungshaft für den Mann an.

Kein Fluchtversuch

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag in Fürth (Bayern) mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt – und sie unvermittelt angefasst. Als sich herausstellte, dass er an eine Polizeibeamtin geraten war, habe der Mann keinen Fluchtversuch mehr unternommen, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen den 30-Jährigen werde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob er für zwei ähnliche Fälle kurz zuvor in Nürnberg verantwortlich sein könnte. (sda/dpa)