Nebel12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutsche Autobranche streicht über 50'000 Jobs in einem Jahr

Deutsche Autobranche streicht über 50'000 Jobs in einem Jahr

26.08.2025, 07:3426.08.2025, 07:34
Mehr «International»

In der Wirtschaftskrise gehen der deutschen Industrie immer mehr Stellen verloren. Allein in der Autobranche wurden laut einer Analyse innerhalb eines Jahres netto rund 51'500 Jobs oder fast sieben Prozent der Arbeitsplätze abgebaut.

Keine andere Industriebranche ist so stark betroffen, wie eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der deutschen Nachrichtenagentur DPA vorliegt zeigte.

epa12077500 A development engineer works on a hydrogen engine at a test bench during a press visit at the Bosch Power Solutions in Stuttgart-Feuerbach, Germany, 06 May 2025. The German engineering and ...
Zwischen 2024 und 2025 wurden in der Branche ca. 114'000 Stellen gestrichen.Bild: keystone

Insgesamt lag die Zahl der Industriebeschäftigten zum 30. Juni demnach bei 5,42 Millionen Menschen – 2,1 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Binnen eines Jahres wurden damit etwa 114'000 Stellen gestrichen, so die Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 schrumpfte die Beschäftigtenzahl sogar um rund 245'000, ein Rückgang um 4,3 Prozent.

Im zweiten Quartal sank zugleich der Umsatz der Industrie um 2,1 Prozent – das achte Minus in Folge. Bis auf die Elektroindustrie verbuchten alle Branchen Rückgänge, wie EY feststellte. In der Autobranche, die mit Absatzflaute, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur E-Mobilität kämpft, fielen die Umsätze um 1,6 Prozent.

Zölle und China-Flaute belasten

Die deutsche Industrie leidet nicht nur unter teurer Energie, Bürokratie und einer schwachen Binnennachfrage, sondern auch unter dem Zollstreit mit den USA. «Der massive Rückgang der Exporte in Richtung USA hat die deutsche Industrie zuletzt empfindlich getroffen», sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY.

Die von Donald Trump verhängten hohen Zölle verteuern deutsche Produkte in den USA – auch wenn die EU bei den Autozöllen rückwirkend ein niedrigeres Niveau erreichen will. Zudem sanken EY zufolge die deutschen Exporte nach China, nicht zuletzt weil die deutschen Autobauer harte Konkurrenz in Fernost spüren.

Ist die Deindustrialisierung Realität?

Unter dem Druck haben Hersteller wie Mercedes-Benz und VW, aber auch die Zulieferer Bosch, Continental und ZF Sparprogramme angekündigt. Und Porsche will sein Batterie-Tochterunternehmen Cellforce weitgehend einstellen. «Massive Gewinneinbrüche, Überkapazitäten und schwächelnde Auslandsmärkte machen einen deutlichen Stellenabbau unumgänglich – gerade in Deutschland, wo Management-, Verwaltungs- und F&E-Funktionen angesiedelt sind», sagt Brorhilker.

epa12077496 The Bosch logo on a building of the Bosch Power Solutions at the company&#039;s site in Stuttgart-Feuerbach, Germany, 06 May 2025. The German engineering and technology company Bosch, one ...
Bosch ist einer der weltweit grössten Zulieferer für Autoteile.Bild: keystone

Aber nicht nur die Autobranche baut Jobs ab: Im Maschinenbau entfielen EY zufolge gut 17'000 Stellen binnen eines Jahres und in der Metallerzeugung gut 12'000. Kaum Jobs gingen dagegen in der Chemie- und Pharmabranche verloren.

Die Krise der Industrie hat längst eine Debatte über den Standort Deutschland entfacht. Kritiker sprechen von einer Deindustrialisierung. In einer längeren Betrachtung ist die Industrie-Beschäftigung noch gewachsen: Ende 2024 lag sie laut Statistischem Bundesamt um 3,5 Prozent oder 185'000 Menschen höher als 2014.

Härtere Zeiten für Ingenieure – «gab es lange nicht»

Brorhilker erwartet, dass sich der Abwärtstrend bei den Industriejobs fortsetzt, da sich Sparprogramme verzögert in der Statistik zeigen. Das seien schlechte Nachrichten für Schul- oder Hochschulabsolventinnen und -absolventen. «Die Automobilindustrie und der Maschinenbau stellen heute deutlich weniger junge Menschen ein als in den vergangenen Jahren.» Der Arbeitsmarkt etwa für junge Ingenieurinnen und Ingenieure werde ungemütlich, viele dürften sich neu orientieren müssen. «Wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit bei Hochschulabsolventen sehen – etwas, was es in Deutschland lange nicht gab.» (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 43
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An den tragisch verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota (im Bild), an die britische Sixties-Legende Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir gönnen uns noch einmal Sommer auf die Ohren (
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
«Was hat euch dazu gebracht noch ein zweites Kind zu wollen?»
4
Schweizer Armeemusik spielt Stück von Nazi-Komponist – Orchestermitglied verweigert sich
5
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
Meistgeteilt
1
5 Tote Journalisten bei Angriff auf Spital +++ Israel: Abzug aus Libanon möglich
2
Gaudu düpiert Tagesfavorit Pedersen +++ Ambri lange ohne Dotti und Grassi
3
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Lufthansa vor Neuordnung des Konzerns – auch die Swiss wäre betroffen
Die Lufthansa-Gruppe hat eine umfassende Reorganisation ihrer Konzernstruktur geplant. Laut einem Bericht des deutschen «Handelsblatts» vom Montag soll ab Anfang 2026 die Zentrale in Frankfurt mehr Kompetenzen übernehmen, während die einzelnen Tochtergesellschaften wie die Swiss Macht an die Konzernführung abgeben sollen.
Zur Story