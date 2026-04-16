Unglück in Lederfabrik: Drei Tote in Hessen

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Bild: keystone

Bei einem Unglück in einer Lederfabrik und Pelzgerberei in der Kleinstadt Runkel im deutschen Bundesland Hessen sind am Donnerstag laut Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Als mögliche Ursache werde derzeit unter anderem Kohlenstoffdioxid (CO2) in Betracht gezogen. Erkenntnisse zur genauen Ursache des Unglücks bisher nicht vor.

Nach ersten Informationen bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen nacheinander in eine Grube gestiegen und dort verunglückt seien, hiess es seitens des hessischen Innenministeriums.

Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt. Hiervon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen. (sda/apa/dpa)