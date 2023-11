Berliner Polizisten verlieren Pistolen, Munition und noch einiges mehr

Ausserdem fehlen in den Beständen der Polizei demnach mehr als 100 Schuss Munition, knapp 390 Reizstoffsprühgeräte und rund 130 Schlagstöcke. Am meisten Munition vermisst den Angaben zufolge mit 31 fehlenden Schüssen die Direktion Einsatz/Verkehr, gefolgt von der Direktion Zentrale Sonderdienste mit 30 Schüssen. Als vermisst gelten auch 35 ballistische Schutzwesten (Stand 18. Oktober 2023).

Erstmals fordert der amerikanische Präsident öffentlich eine humanitäre Pause der Kampfhandlungen im Gazastreifen. Deutet Joe Biden damit eine Änderung seines pro-israelischen Kurses an?

Ausgesprochen gereizt hat Israel am Donnerstag auf den Wunsch des amerikanischen Präsidenten reagiert, mit den Kampfhandlungen im Gazastreifen zu pausieren. Benny Gantz, Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, sagte über die Hamas-Terroristen: «Wir werden sie Tag und Nacht jagen, in ihren Städten und in ihren Betten.» Der Vormarsch von Israels Streitkräften dauere deshalb an. Ein Hamas-Sprecher wiederum hatte zuvor bereits angedeutet, dass seine Organisation an ihrem Ziel festhalte, den jüdischen Staat vernichten zu wollen. «Wir müssen Israel eine Lektion erteilen und wir werden dies immer und immer wieder tun.»