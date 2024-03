Rechtsextremist Martin Sellner darf nicht mehr nach Deutschland einreisen

Rechtsextremist Sellner darf nicht mehr nach Deutschland. Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam bestätigte, dass sie ein Einreiseverbot gegen «einen EU-Bürger» erwirkt habe.

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, darf nicht mehr nach Deutschland einreisen. Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam bestätigte am Dienstag, dass sie ein Einreiseverbot gegen «einen EU-Bürger» erwirkt habe. Nach dpa-Informationen handelt es sich um Sellner. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Martin Sellner bei einem Anlass in Wien, Österreich. Bild: EPA/EPA

Erst am Samstag hatte die Schweizer Polizei ein geplantes Treffen von Rechtsextremisten verhindert und dazu Sellner vorübergehend festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte Sellner bei der Veranstaltung am Samstag nahe der Grenze zu Deutschland eine Rede halten sollen. «Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der Verhinderung von Konfrontationen mit Personen der Gegenseite» sei er festgenommen und des Kantons verwiesen worden.

Sellner gilt als führender Kopf der «Identitären Bewegung»

Im Januar hatten Sellners Reisepläne schon einmal für Aufsehen gesorgt. Damals gab es zunächst Medienberichte darüber, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ein Einreiseverbot für Sellner prüften. Schliesslich durfte er aber trotzdem zu einem Besuch einreisen.

Sellner ist ein führender Kopf der rechtsextremen «Identitären Bewegung» im deutschsprachigen Raum. Er war laut Recherchen des Netzwerks Correctiv Redner bei dem Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsextremen im November 2023, bei dem Massenvertreibungen aus Deutschland besprochen worden sein sollen. Sellner hatte bei dem Treffen in der Villa Adlon laut Correctiv Pläne für eine gross angelegte «Remigration» präsentiert, also die millionenfache Abschiebung oder Verdrängung von Einwanderern, darunter Deutsche mit Migrationshintergrund.

Die Berichte über die Zusammenkunft in Potsdam führten zu Grossdemonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. An ihnen nahmen Hunderttausende Menschen teil.