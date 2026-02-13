Der Sänger von «Dschinghis Khan» ist gestorben

Trauer um Wolfgang Heichel: Der Sänger der deutschen Popgruppe Dschinghis Khan ist im Alter von 75 Jahren unerwartet gestorben.

Robin Schmidt / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Er feierte mit seiner Band zahlreiche musikalische Erfolge: Nun ist Wolfgang Heichel, der Frontsänger der deutschen Popgruppe Dschinghis Khan, tot. Der Musiker wurde bereits am 20. Januar leblos in seinem Zuhause aufgefunden. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt, aber sein Tod kam unerwartet, wie das Management des Sängers verkündete.

Wolfgang Heichel (links) ist mit 75 Jahren gestorben. Bild: www.imago-images.de

Die Nachricht von seinem Tod wurde auf dem Instagram-Kanal des Sängers publik. Dort ist unter anderem zu lesen: «Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelspforte und trat ein. Aber er wird in seiner Musik weiterleben.»

Mit «Dschinghis Khan» und «Moskau» zu weltweiter Bekanntheit

Mit dem Song «Dschinghis Khan» feierte Heichel bereits im Gründungsjahr 1979 seinen internationalen Durchbruch beim Eurovision Song Contest in Israel, wo die Gruppe den vierten Platz für Deutschland belegte. Spätestens der Nachfolge-Hit «Moskau» machte die Formation weltweit bekannt.

Über seine musikalische Karriere hinaus engagierte sich Heichel als Philanthrop und Kulturvermittler. Die mongolische Regierung ernannte ihn zum offiziellen Kulturbotschafter und verlieh ihm die «Medaille der Freundschaft» – die höchste Auszeichnung des Landes für ausländische Staatsbürger.

Heichel lebte und arbeitete jahrelang im Ausland

Der gebürtige Deutsche lebte und arbeitete viele Jahre in Kalifornien und Australien. Er galt als Weltbürger, der für seine diplomatischen Fähigkeiten und seine Herzlichkeit international geschätzt wurde.

Auch nach der aktiven Zeit mit Dschinghis Khan blieb Heichel als Musikproduzent und Komponist erfolgreich. Er hielt das musikalische Erbe der Gruppe bis zuletzt lebendig.

Nach dem Ende der Band versuchten einige Mitglieder unter dem gleichen oder ähnlichen Namen an frühere Erfolge anzuknüpfen, teilweise kam es dadurch auch zu Streitigkeiten. 2023 stellte Musikproduzent Ralph Siegel dann eine komplett neue Besetzung vor.

Mit Heichel starb nun bereits das dritte Mitglied der Originalformation. Steve Bender (†59), der die Band 1981 verliess, starb 2006 an Lungenkrebs. Der Tänzer Louis Potgieter wurde nur 43 Jahre alt und starb bereits 1994 an den Folgen einer Aids-Erkrankung.