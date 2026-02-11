Steff la Cheffe braucht eine Auszeit. Bild: KEYSTONE

«Vieles angesammelt, das mich belastet» – Steff la Cheffe sagt alle Konzerte ab

Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Rapperin Steff la Cheffe hat am Dienstag überraschend verkündet, dass der Release ihres Albums «Stoff» verschoben wird. Auch die fünf Konzerte im April finden nicht statt. Die Bernerin schreibt dazu auf Instagram:

«In den letzten Monaten haben mein Team, meine Band und viele wunderbare Menschen unglaublich viel Herzblut in all das gesteckt. Gleichzeitig hat sich in dieser intensiven Phase auch vieles angesammelt, das mich belastet.» Steff la Cheffe auf Instagram

Sie habe lange versucht, alles zusammenzuhalten, musste sich aber eingestehen: «Es ist einfach zu viel.» Die 39-Jährige nimmt sich nun eine Auszeit, «um wieder zu Kräften zu kommen». Auf der Website der Künstlerin steht aktuell, dass die Konzerte «verschoben» und nicht abgesagt sind.

Aktuell ist unbekannt, ob und wann das neue Album erscheint. «Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt», schreibt Steff la Cheffe weiter.

Viel Zuspruch

Unter ihrem Instagram-Post sammelt sich bereits viel Zuspruch von weiteren Schweizer Musikstars wie Remo Forrer und ZOEY. Auch die Schweizer Radio- und Fernsehmoderatorin Mona Vetsch schreibt: «Sonnenstrahlen im Gesicht und viel Rückenwind wünsche ich Dir.»

Das letzte Album «PS:» von Steff la Cheffe erschien im Mai 2020. Es landete auf Platz 2 der Schweizer Album-Charts. 2019 gewann die Bernerin den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Female Solo Act». (leo)