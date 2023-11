Jugendlicher stirbt nach Schusswaffen-Angriff in Offenburger Schule

Bei einem Grosseinsatz der Polizei in Offenburg, Baden-Württemberg, wurde ein tatverdächtiger Jugendlicher festgenommen. Bild: DPA Einsatz-Report24

Jugendlicher stirbt nach Schusswaffen-Angriff an Offenburger Schule

Nachdem es am Donnerstagmittag in einer Schule in Offenburg zu einem Schusswaffenangriff durch einen Schüler gekommen war, ist das ebenfalls jugendliche Opfer am Abend seinen Verletzungen erlegen. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit.

Zum Angriff war es gegen 12 Uhr mittags in einem Sonderschulzentrum im badischen Offenburg gekommen. Die Polizei sei über eine Auseinandersetzung informiert worden und mit einem Sonderkommando angerückt. Die etwa 180 Schülerinnen und Schüler konnten in einem Grosseinsatz evakuiert werden. Der verletzte Jugendliche konnte von Rettungskräften aus dem Gebäude gebracht werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Tatverdächtige wurde durch eine zufällig anwesende Person festgehalten und konnte später von der Polizei festgenommen werden.

Zum Tathergang bekannt sei bisher, dass der minderjährige Tatverdächtige das Klassenzimmer betreten und mindestens einen Schuss auf einen gleichaltrigen Mitschüler abgegeben habe. Dieser erlitt schwere Verletzungen, denen er am Donnerstagabend erlegen ist. Zu den Motiven der Tat wurden keine Angaben gemacht.

Die Kinder der Schule erhielten nun psychologische Unterstützung, heisst es in der Mitteilung weiter.