Deutsche Polizei ermittelt zur Todesursache von AnNa R.

Diese Persönlichkeiten haben uns 2025 bereits verlassen

«Girl on a Motorcycle» hiess 1968 dieser Film mit Marianne Faithfull. Wir erinnern uns an sie, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau. Und an viele andere.

quelle: www.imago-images.de / mary evans picture library