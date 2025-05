«Die neue Regierung braucht mehr denn je echtes Teamplay, um Deutschland wieder dorthin zu führen, wo es hingehört: Nach vorn», hiess es in der Erklärung. «Das Team der SPD wird diese Aufgabe gemeinsam annehmen.» (sda/dpa)

«Erfahrene Persönlichkeiten aus Bundes- und Landespolitik treffen auf neue Gesichter, die für den Generationswechsel in der SPD stehen», erklärten die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil, Saskia Esken und Generalsekretär Matthias Miersch zum Personaltableau. Sie hoben hervor, dass sechs der neun Bundesminister- und Staatsministerposten von Frauen übernommen werden.

Ihre Partei war in der Frage allerdings gespalten. Manche zählten die wegen ihrer unverblümten Art umstrittene Politikerin nicht zu den besten SPD-Frauen und wollten sie daher nicht im Kabinett sehen. Andere äusserten Unverständnis darüber, dass Esken leer ausgehen könnte, während Co-Parteichef Lars Klingbeil Vizekanzler wird – obwohl beide gleichermassen für das schlechte Wahlergebnis geradestehen müssten.

Am (morgigen) Dienstag soll CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Regierungschef gewählt werden. Anschliessend folgt die Vereidigung von Deutschlands neuer Regierungskoalition. Die vorgezogene Parlamentswahl vom 23. Februar hatten die Schwesterparteien CDU und CSU - Union genannt - gewonnen. Die SPD kam hinter der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) mit grossem Stimmenverlust auf den dritten Rang, sie war für die Union aber der einzig denkbare Koalitionspartner.

Jüngst war in der SPD eine Debatte um ihre Zukunft entbrannt. Nun steht fest: Saskia Esken erhält kein Ministeramt in der Merz-Regierung.

Lady Gaga gibt kostenlose Mega-Show an der Copacabana

Lady Gaga hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die US-Sängerin trat am Samstagabend (Ortszeit) am legendären Strand von Copacabana vor 2,1 Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

«Es ist mir eine grosse Ehre, heute Abend hier bei euch zu sein. Mein Herz ist voll. Ich fühle mich glücklich, stolz und zutiefst dankbar», sagte Lady Gaga (39) auf der Bühne von einer Art Balkon aus, der mit einer brasilianischen Flagge geschmückt war. «Ich danke dir, Brasilien. Ich liebe dich für immer!». Das Konzert in Rio war als das grösste ihrer Karriere angekündigt worden.