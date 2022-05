Kliemanns Geschäftspartner bestätigt gegenüber dem Magazin die «Übergabe» von Masken an Organisationen, die in Griechenland und Bosnien tätig sind. Zum Vorwurf, dass minderwertige Masken mit deutlich verringertem Infektionsschutz geliefert sein sollen, äussert sich der Geschäftspartner nicht.

Zur Frage des Produktionsstandortes wiederholt Kliemann in seinem Video die Behauptung, dass die Masken in Portugal und Serbien produziert worden seien.

In Bangladesch kann ich ab sofort 1'000'000 pro Woche bekommen, falls der Bedarf steigt. Hier könnte die Story armen zu helfen am besten passen.

Böhmermanns Redaktion stützt sich eigenen Aussagen zufolge auf mehrere Dokumente und Chatprotokolle, in denen belegt werden soll, dass Kliemann von all dem wusste und mitverantwortlich war. Ein Textilhersteller schrieb dem Influencer am 6. April 2020:

Sie wiegen umso schwerer, da Kliemann bislang einen angesehen Ruf genoss: Er spielte sich als «einen der grössten Masken-Produzenten Europas» auf, der während der Corona-Krise nicht möglichst viel verdienen, sondern möglichst vielen Menschen helfen wolle. Er wurde dafür gefeiert, dass er Schutzmasken an Geflüchtetenunterkünfte in Griechenland und Bosnien lieferte. Im Dezember 2022 erhielt er für sein Engagement gar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Seit Tagen wird spekuliert, dass der deutsche Star-Satiriker Jan Böhmermann den «Tausendsassa» Fynn Kliemann im Visier hat. Der als «fimbim» bekannte Musiker, Unternehmer, Investor und YouTuber veröffentlichte Anfang Mai ein Video, in dem er sich mehreren Fragen von Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» stellte. Kliemann betonte damals: «Investigativer Journalismus ist total wichtig und wenn man niemanden durchleuchtet, dann machen alle, was sie wollen.»

In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol könnten am Freitag weitere Zivilisten aus dem umkämpften Werk Azovstal evakuiert werden. Das teilten sowohl UN-Generalsekretär António Guterres als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend mit. Einzelheiten wurden nicht genannt. «Es ist unsere Politik, nicht über die Details zu sprechen, bevor sie abgeschlossen ist, um einen möglichen Erfolg nicht zu untergraben», sagte Guterres. Nach ukrainischer Darstellung wurden bereits Busse in Richtung Mariupol in Marsch gesetzt.