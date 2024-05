Mann in Mannheim sticht auf mehrere Menschen ein – was wir wissen

Mehr «International»

Was ist passiert?

Bei einem Einsatz auf dem Marktplatz der süddeutschen Stadt Mannheim hat die Polizei einen Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt.

Zuvor hatte die Polizei einen grösseren Einsatz auf dem Platz in der Mannheimer Innenstadt gemeldet. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz, hiess es weiter.

Bild: screenshot:twitter

Auf dem Mannheimer Marktplatz kam es gegen 11.35 Uhr zur Messerstecherei. Ab 12 Uhr war eine Kundgebung der antiislamistischen Bürgerbewegung «Pax Europa» geplant.

Vom Angriff kursiert ein explizites Video auf X, das wir an dieser Stelle nicht zeigen möchten. Darauf ist zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf mehrere Personen losgeht, bevor er kurzzeitig überwältigt und am Boden festgehalten werden kann. Er schafft es dann, wieder loszukommen und geht auf einen Polizisten los und sticht ihm in den Rücken, bevor er von der Polizei angeschossen wird und am Boden liegen bleibt.

Was weiss man über die Opfer?

Zur Zahl der Verletzten und zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Bild: screenshot:twitter

Inzwischen ist jedoch bekannt, dass insgesamt drei Menschen verletzt wurden. Bei einem der Opfer soll es sich um Michael Stürzenberg handeln, wie die deutsche «Bild» schreibt.

Stürzenberg gilt als islamfeindlicher politischer Aktivist. Das Opfer wollte bei der Kundgebung als Sprecher teilnehmen. Er wurde in der Vergangenheit bereits zweimal rechtskräftig verurteilt: einmal wegen Beleidigung eines Polizisten, einmal wegen Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren.

Ein weiteres Opfer ist der Polizist, der vom Täter von hinten angegriffen wurde. Er sei «erheblich» verletzt, wie eine Polizeisprecherin gegenüber der «Bild» bestätigte.

Was weiss man über den Täter?

Über den Täter ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Auch das Motiv der Tat ist noch unklar. Ob ein politisches Motiv vorliegt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

(anbsda/dpa)