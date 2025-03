Eine Umfrage zu Tesla von T-Online ist viral gegangen - und das Ergebnis verfälschte sich. Bild: keystone

Tesla wegen Musk unbeliebt? Umfrage nach Unregelmässigkeit abgebrochen

Laut einer t-online-Umfrage wollen kaum Deutsche noch Teslas kaufen. Doch plötzlich explodieren die Teilnehmerzahlen. t-online stoppt die Umfrage.

Ein Artikel von

100'000 Menschen nahmen in der vergangenen Woche an einer nicht repräsentativen t-online-Umfrage teil – innerhalb von wenigen Tagen. Die Frage war einfach: «Würden Sie noch einen Tesla kaufen?» Das Ergebnis war am 11. März eindeutig: Rund 94 Prozent der Teilnehmer sagten: «Auf gar keinen Fall.» «Ja, kein Problem» wählten dagegen nur rund drei Prozent der Teilnehmer.

Nur eine Woche später sieht das Ergebnis anders aus – und die Teilnehmerzahl ist explodiert. 467'500 Menschen stimmten am Dienstagabend (Stand: 18. März 2025, 21.00 Uhr) ab. Plötzlich wollen rund 70 Prozent der Teilnehmer einen Tesla kaufen – der Anteil, der «Auf gar keinen Fall» angibt, ist auf 29,2 Prozent gefallen.

Wo diese Stimmen – und der Umschwung – herkommen, ist nicht klar. Auch, ob die Stimmen aus Deutschland oder überhaupt von echten Menschen oder Bots stammen, ist für t-online aktuell nicht nachvollziehbar. Die Anzahl der Artikel-Aufrufe in den vergangenen Tagen und die Anzahl der Umfrage-Teilnehmer passt jedenfalls auf den ersten Blick nicht zusammen. t-online geht dem aktuell nach.

Eine Suche auf X und anderen sozialen Netzwerken ergibt, dass der Link zum Auswertungs-Artikel und damit zur Umfrage tausendfach geteilt wurde – unter anderem von Schauspieler John Cusack, der das Anti-Tesla-Ergebnis auf seinem Bluesky-Kanal feierte.

Am Dienstagabend wiederum teilte Tesla-Chef Elon Musk den Artikel mit dem neuen, für ihn erfreulicheren Ergebnis. Musks Post sammelte innerhalb der ersten zwei Stunden 2,8 Millionen Aufrufe bei X. Die Zugriffe auf die Umfrage nehmen seitdem erneut spürbar zu. Am Dienstagabend liegen sie bei mehreren Hunderten pro Minute. t-online hat die Umfrage bis auf weiteres gestoppt und aus den entsprechenden Artikeln entfernt.