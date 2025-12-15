Diekommen in derzu einem raren Erfolgserlebnis. Das Team mitgewinnt das Kellerduell gegen dieIn Indianapolis stellten die Wizards, mit nunmehrnach wie vor das Schlusslicht der Liga, gegen die Pacers, mit 6 Siegen aus 26 Spielen der Zweitletzte in der Rangliste der Eastern Conference, im Verlauf des zweiten Drittels die Weichen zum Erfolg. Für die Gäste war es nicht nur in der laufenden Meisterschaft, sondern auch gegen diesen Kontrahenten einen der raren Siege; die vorangegangenen sechs Duelle hatten sie allesamt verloren.Bei Halbzeit lag die Mannschaft aus der Hauptstadt 58:47 voraus – und hielt den Gegner bis zum Schluss resultatmässig auf Distanz. Der Wallisersteuertebei. (nih/sda)