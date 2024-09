Der Wienfluss ist zu einem reissenden Strom mutiert. Bild: keystone

«Es besteht höchste Dammbruchgefahr» – so sehen die Prognosen für das Unwetter-Gebiet aus

Die angespannte Hochwasser-Lage in Osteuropa ist noch nicht ausgestanden. Auch am Montag gibt es weiter Regenfälle. Die Pegel-Höchststände der Flüsse werden teilweise erst für Mittwoch erwartet. Die folgende Karte zeigt dir, wo am Montag weiter starke Niederschläge erwartet werden:

Österreich erwartet neue grosse Regenmengen

In Österreich steht also ein weiterer Tag mit teils grossen Regenmengen bevor.

In Niederösterreich, das zum Katastrophengebiet erklärt worden ist, verlief die Nacht auf Montag zwar ruhig, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Doch bis Dienstag werden in dem östlichen Bundesland bis zu 60 weitere Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, wie es von einem Vertreter der Landesregierung hiess.

Laut den Wetterfachleuten des Senders ORF sind von Tirol bis ins östliche Österreich an manchen Orten auch noch grössere Mengen möglich.

In der Hauptstadt Wien, die von Niederösterreich umgeben ist, war auch am Montag von massiven Problemen im öffentlichen Verkehr betroffen – obwohl die Wasserstände zurückgingen.

«Es ist nicht vorbei, es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch», sagte die Ministerpräsidentin Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner. Ein grosses Problem seien inzwischen die Dämme. «Es besteht höchste Dammbruchgefahr», hiess es vonseiten der Behörden. Das öffentliche Leben ruhe weitgehend.

Mehr als 200 Strassen in Niederösterreich seien gesperrt, 1.800 Gebäude geräumt, viele Schüler und Kinder seien zu Hause geblieben, sagte Mikl-Leitner. Rund 3.500 Haushalte seien aktuell ohne Strom. Die Höhe der Schäden sei momentan nicht abzuschätzen.

Tschechien

In den Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten in Tschechien ist noch keine Entspannung in Sicht. Die Flutwelle an der March (Morava) erreichte Litovel, knapp 200 Kilometer östlich von Prag. Dort standen ganze Strassenzüge unter Wasser, wie die Agentur CTK berichtete.

Die Behörden der Kleinstadt mit knapp 10'000 Einwohnern appellierten an die Bevölkerung, die Einsatzkräfte nicht zu behindern. «In den nächsten Stunden erwarten wir eine weitere Zunahme des Wasserstands des Flusses», warnte der Bürgermeister in den sozialen Medien.

Schlammassen in Jesenik, Tschechien. Bild: keystone

Auch an vielen anderen Orten stiegen die Pegelstände noch an. Für die Gegend um die Stadt Frydlant in Nordböhmen wurde eine Gefahrenlage ausgerufen. In Hradec Kralove (Königgrätz) an der Elbe galt nun die höchste Hochwasser-Alarmstufe.

In Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) nahe der Grenze zu Sachsen sollten im Laufe des Tages weitere Hochwasser-Schutzwände errichtet werden, die das Zentrum und den Stadtteil Strekov (Schreckenstein) schützen sollen. Der Scheitelpunkt der Elbe wurde dort erst am Mittwoch bei rund 7,65 Metern über dem Pegel-Nullpunkt erwartet.

In der Gemeinde Troubky in der Verwaltungsregion Olomouc gab es bislang keine grösseren Auswirkungen - anders als befürchtet. Die Becva (Betschwa) trat vorerst nicht über die Ufer. Der Ort war zum Symbol der Hochwasser-Katastrophe von 1997 im Landesteil Mähren geworden, als dort neun Menschen starben und 150 Häuser verwüstet wurden.

In ganz Tschechien wurde am Montag mit weiterem Regen gerechnet, der im Süden auch intensiv ausfallen kann.

Polen

In Polen ist vor allem der Südwesten des Landes vom Unwetter betroffen. In der Nacht zum Montag war besonders die Kleinstadt Nysa in der Region Oppeln betroffen. Das Wasser aus der Glatzer Neisse, einem Nebenfluss der Oder, drang in die Notaufnahmestation des örtlichen Kreiskrankenhauses ein, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.

Nun richtet sich das Augenmerk auf die Stadt Breslau, wo man sich auf eine Flutwelle vorbereitet. Diese wird voraussichtlich am Mittwoch die Stadt erreichen.

Fussgängerinnen in Breslau laufen über die Oder, welche am Mittwoch den Höchststand erreichen wird. Bild: keystone

Voraussichtlich werde die Flut aber nicht so hoch wie beim Oderhochwasser 1997. Damals wurde ein Drittel der Stadt überflutet.

Polnischer Staudamm überläuft: Video: watson/x

Deutschland

Auch in Deutschland ist das Schlimmste noch nicht ausgestanden. An der Elbe in Sachsen steigen die Pegelstände weiter an. Nach Daten des Landeshochwasserzentrums lag der Wert in Dresden am Morgen bei 5,54 Metern. Demnach wird noch im Tagesverlauf mit einem Überschreiten der Sechs-Meter-Markierung gerechnet. Ab diesem Wert gilt die zweithöchste Alarmstufe drei. Dabei sind Überschwemmungen auch von bebauten Gebieten möglich.

Überschwemmtes Elbufer in Dresden. Bild: keystone

Am Pegel in Schöna an der Elbe nahe der tschechischen Grenze ist diese Stufe bereits erreicht, dort lag der Pegelstand bei 6,09 Metern. Auch an der Lausitzer Neisse bei Görlitz an der Grenze zu Polen gilt Alarmstufe drei. Das Wasser stand dort bei 5,56 Metern - und damit nur wenige Zentimeter von der höchsten Alarmstufe vier entfernt. (sda/dpa/cma)