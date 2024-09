Tausende Bürger kämpfen in Polen um Deich +++ Klodzko sieht aus wie nach Bombenexplosion

Pyrotechnici pomáhají hasičům s utěsněním protržené hráze na soutoku Odry a Opavy v Ostravě. Voda se tudy valí do Přívozu a rozlévá se dál do města. Hasiči tak do průrvy pokládají jeřábem objemné pytle s pískem – lano, na němž pytel visí, pak odpálí právě pyrotechnik. pic.twitter.com/8ESLvBrISX — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 16, 2024

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala sprach schon von einem Jahrhunderthochwasser an vielen Flüssen im Osten des Landes. Das ist ein Hochwasser, wie es statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren vorkommt.In der drittgrössten Stadt Ostrava, wo Oder und andere Flüsse zusammenfliessen, ist die Lage kritisch:, sagte Umweltminister Petr Hladik nach einer Krisensitzung. Die Bewohner wurden teilweise mit Schlauchbooten und Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Katastrophenhelfer versuchten, die Bruchstellen in den Deichen mit Steinen aufzufüllen.Die Bergbau- und Industriestadt knapp 280 Kilometer östlich von Prag hat rund 285'000 Einwohner. Ein Kraftwerk musste abgeschaltet werden. Strom- und Mobilfunknetze und die Trinkwasserversorgung fielen vielerorts aus.In Litovel an der March (Morava) waren nach Einschätzung der Behörden rund 80 Prozent des Stadtgebiets überflutet. Die Bürgermeisterin der ebenfalls stark betroffenen Stadt Jesenik, Zdenka Blistanova, sagte im Fernsehen:Seit Ende vergangener Woche sind in den östlichen Sudeten bis zu 500 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. In Bergen im Norden des Landes sind es 300 bis 400 Liter, in anderen Gebieten Tschechiens bis zu 200 Liter pro Quadratmeter gewesen.(sda/dpa)