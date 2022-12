Aber was ist mit den Tieren passiert, die im «Aquadom» lebten? «Wir müssen davon ausgehen, dass alle Fische leider verstorben sind», sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Die Tierschutzorganisation Peta bezeichnete den Vorfall als «riesengrosse, menschengemachte Tragödie» und kündigte an, eine Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Aquariums zu erstatten. Es sei «offenbar fahrlässig mit dem Leben von rund 1500 Fischen umgegangen» worden.

Es war ein Aquarium der Superlative, der «Aquadom» in Berlin: fast eine Million Liter Salzwasser, 2000 Tonnen Gewicht, etwa 1500 Fische. Am frühen Freitagmorgen platzte das Becken aus bisher ungeklärter Ursache und löste einen Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen leicht verletzt.

In Berlin ist ein riesiges Aquarium in einem Hotel geplatzt. Dabei starben wohl alle Tiere. Diese Fischarten lebten im «Aquadom».

Die neuen Rechten: Neue Konservative – oder gefährlich wie noch nie?

Reichsbürger in Deutschland. Neo-Faschisten an der Macht in Italien. Was braut sich da zusammen? Zur Gefahr der Rechtsextremen gibt es zwei komplett gegensätzliche Einschätzungen.

Ist Giorgia Meloni ein «Wolf im Schafspelz»? Ist der Aufstieg von Marine Le Pen das Resultat ihrer Mässigung? Haben die Schwedendemokraten ihre faschistische Vergangenheit überwunden? Und werden die amerikanischen Republikaner zur wahren Gefahr für die Demokratie? Das Phänomen der Rechtspopulisten wird sehr unterschiedlich beurteilt. Hier die beiden gegensätzlichen Thesen: