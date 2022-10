Wieder einmal eine gelungene Aktion der beiden TV-Könige: Während 15 Minuten Prime-Time richten sie das Augenmerk ganz auf die iranische Revolution. bild: pro7/screnshot

Joko und Klaas opfern Sendezeit für Iran-Proteste – das Internet liebt's

Jennifer Ullrich / watson.de

Am Dienstagabend hatten Joko und Klaas ihren Arbeitgeber bei «Joko & Klaas gegen ProSieben» in die Knie gezwungen – und sich so einmal mehr 15 Minuten zusätzliche Sendezeit am Mittwoch erspielt. Diesmal ging es um die Proteste im Iran, wo Tausende gegen ein unterdrückerisches Regime rebellieren und dabei sogar ihr Leben riskieren.

Auslöser der Massenproteste war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini, die im Zusammenhang mit ihrer Festnahme starb. Seit gut 40 Tagen dauern diese Proteste nun an.

Video: facebook

Solidarität mit Iranerinnen

Schon im Verlauf des Tages hatten Joko und Klaas für Aufsehen gesorgt: Plötzlich waren sämtliche Posts auf den persönlichen Instagram-Kanälen der beiden gelöscht. Dafür hatten sie jeweils ihr Profilbild ausgetauscht. Das neue wies lediglich auf «Joko und Klaas live» am Abend hin. Damit war vorab klar, dass ein Zusammenhang der Aktion mit den erspielten 15 Minuten bestehen muss.

Zur Primetime am Abend erklärte dann Klaas im Einspieler:

«Wenn man im Iran für ganz normale Grundrechte demonstrieren geht, kann es passieren, dass man von der Polizei im Auftrag der Regierung im wahrsten Sinne des Wortes totgeprügelt wird.»

Die Idee der Moderatoren: Sie geben ihre Instagram-Kanäle auf und stellen ihre Reichweite zwei iranischen Aktivistinnen zur Verfügung – nicht nur temporär, sondern für immer. «Wenn unsere Aufmerksamkeit effektiv sein soll, muss sie nachhaltig und verlässlich sein», erläuterte Joko dazu.

Auf Jokos Instagram-Kanal postet künftig die Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi, Klaas' Profil wird von Sarah Ramani von der Bewegung «The Voice of the Streets» übernommen.

Um die Wichtigkeit des Anliegens zu unterstreichen, zeigte ProSieben minutenlang Bilder der Iran-Proteste, aber auch das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte vor Ort.

Joko und Klaas von Fans gefeiert

In sozialen Netzwerken wurde «Joko und Klaas live» stark umjubelt. «Danke, dass ihr den mutigen Menschen dort eine Stimme gebt! 15 unfassbar wichtige Minuten – danke!!!», zeigt sich zum Beispiel diese Nutzerin begeistert.

Eine andere Userin ist enorm gerührt und schreibt: «Ihr seid der Wahnsinn. Ich weine.»

Und hier heisst es schliesslich: «DAS ist ein Zeichen. DAS sind Vorbilder. DAS sind meine Idole.»

Auch der Heimatsender der Entertainer meldete sich noch am Abend zu Wort – und musste einen anderen Sender korrigieren. SWR3 hatte vermeldet: «Joko und Klaas haben ihre Insta-Accounts zwei Iran-Aktivistinnen 'übergeben' – und zwar anscheinend für immer». Nun wies ProSieben darauf hin, dass die Übergabe nicht nur «anscheinend» für immer ist, sondern definitiv.