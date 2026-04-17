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Nach Kritik: Robert Marc Lehmann meldet sich mit Video zurück

Robert Marc Lehmann spricht in seinem neusten Video äusführlich über die Wal-Rettungsaktion.
Robert Marc Lehmann spricht in seinem neusten Video äusführlich über die Wal-Rettungsaktion.bild: https://www.youtube.com/@MissionErde

Nach Kritik: Robert Marc Lehmann meldet sich mit Video zurück

Der deutsche Tierfilmer und Influencer Robert Marc Lehmann reagiert auf die Kritik rund um seine Wal-Rettungsaktion – mit einem ausführlichen Video auf Youtube.
17.04.2026, 20:5517.04.2026, 20:55

In den vergangenen Tagen war Lehmann stark in die Kritik geraten. Hintergrund ist sein Einsatz bei einer Wal-Rettungsaktion am Timmendorfer Strand, der auch von lokalen Behörden hinterfragt wurde.

Buckelwal «Timmy» in Ostsee: Zweifel über Angaben von Robert Marc Lehmann

Nun hat Lehmann ein über einstündiges Video veröffentlicht, in dem er die Ereignisse aus seiner Sicht schildert und sich gegen die Vorwürfe verteidigt. Darin erklärt er, dass ihn das Schicksal des Tieres selbst stark beschäftigt habe, warnt aber gleichzeitig vor einer Eskalation der Debatte.

Video: YouTube/Robert Marc Lehmann - Mission Erde

In einem Statement betont er, Kritik müsse sachlich bleiben: «Frustrationen dürfen nicht dazu führen, dass der Diskurs unsachlich und respektlos wird.» Gleichzeitig verurteilt er Drohungen und persönliche Angriffe gegen Beteiligte.

Lehmann macht zudem klar, dass unkoordinierte Rettungsversuche durch Privatpersonen gefährlich seien. Solche Aktionen ohne Abstimmung mit Behörden könnten lebensgefährlich sein und seien «alles andere als zielführend».

Unterdessen geht die Situation rund um den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel weiter. Eine privat organisierte Rettungsaktion ist im Gang, allerdings ohne rasche Aussicht auf Erfolg. Die Vorbereitungen wurden am Vortag vorübergehend unterbrochen, um dem Tier Ruhe zu ermöglichen. Heute wurden die Arbeiten fortgesetzt. (mke)

Timmy immer wieder in Bewegung – die neusten Entwicklungen zur Rettungsaktion
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