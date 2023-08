Fall Lindemann: Gericht entscheidet gegen Kayla Shyx – nun reagiert die Youtuberin

In Bezug auf die Entscheidungen der Gerichte zeigt sie sich enttäuscht und spricht von einem «Schlag ins Gesicht». Dies, genauso wie der Hass, dem sie ausgesetzt sei, zeige wieder, «wie schwer es für eine Frau gemacht wird, sich gegen einen Mann in einer Machtposition auszusprechen». Man solle sich davon jedoch nicht entmutigen lassen, macht sie deutlich.

Sie stellt auch klar, dass sie sich mit der «ganzen Aufmerksamkeit diesbezüglich» nicht wohlfühle. «Aber ich weiss in meinem Herzen, dass es sehr wichtig war und hoffentlich langfristig etwas ins Positive verändern wird. Auch wenn es sich grade nur negativ anfühlt», sagt sie.

Als sie das Video hochgeladen habe, habe sie gewusst, dass es heikel werde. «Aber meine einzige Intention war, junge Mädchen zu schützen, weil ich als 21-Jährige zu gut weiss, wie schnell man sich als Mädchen unter Druck gesetzt fühlt, wie schwer es manchmal ist, nein zu sagen und für sich einzustehen» , erklärt sie. Dass sie infolgedessen «immensen Hass, undenkbare Drohungen und masslose Übergriffigkeit von erwachsenen Menschen erfahre», sei für sie in dem Ausmass nicht denkbar gewesen.

Die Äusserungen aus dem Youtube-Video wurden Kayla vom Gericht nun verboten. Es ginge dabei um gerade mal rund 40 Sekunden aus einem insgesamt 35-minütigen Video, wie Kayla in Relation setzt. «Der Rest steht», gibt sie sich zuversichtlich.

«Das Landgericht Hamburg hat nun in allen Aussagen, die angegriffen wurden, gegen mich entschieden, was im Sinne des Äusserungsrechts für mich sehr überraschend und enttäuschend ist.»

Die Anwälte von Till Lindemann waren gegen verschiedene Berichte über die Vorwürfe vorgegangen, genau so gegen Kaylas Video. Jetzt teilt die Youtuberin auf Instagram enttäuscht mit:

