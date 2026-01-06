Die Operation «Absolute Entschlossenheit» ermöglichte es, Nicolás Maduro ohne den Verlust eines einzigen amerikanischen Menschenlebens aus Venezuela zu exfiltrieren. image: reuters/getty/watson

Im Schatten der Nacht: Wie die «Nachtjäger» Nicolás Maduro festnahmen

Um die riskanteste Militäroperation seit dem Tod Osama bin Ladens im Jahr 2011 durchzuführen, bereiteten sich die Vereinigten Staaten über Wochen hinweg mit chirurgischer Präzision vor. Ein Blick hinter die Kulissen einer ebenso geheimen wie gefährlichen Mission, die mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro endete – ohne jeglichen amerikanischen Verlust.

Als am 3. Januar im Morgengrauen eine Flotte von 150 Militärluftfahrzeugen auf Caracas zusteuert, erreichen die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela ihren Höhepunkt. Ziel der Mission? Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.



Der Codename: Operation Absolute Resolve.

Alles begann im August, als sich sich ein Team von CIA-Agenten nach Venezuela einschleuste. Ihr Ziel? Möglichst umfassende Informationen über Präsident Nicolás Maduro zu sammeln – über sein Umfeld, seine Gewohnheiten, seine Bewegungen. Eine hochkomplexe Aufgabe. Die US-Botschaft ist geschlossen, diplomatische Tarnung unmöglich. Es bleibt nur eines: unauffällig zu agieren, mit äusserster Diskretion und strengster Geheimhaltung.

Doch mit Unterstützung einer Quelle aus dem engsten Umfeld des venezolanischen Präsidenten und mithilfe einer Flotte von Drohnen hat Nicolás Maduro bald keine Geheimnisse mehr vor den amerikanischen Spezialkräften. Was er tut, wo er schläft, wo er lebt, was er trägt, was er isst und wie seine Haustiere heissen – all diese Details erweisen sich als entscheidend für den Erfolg der gefährlichsten US-Operation seit dem Sturm auf das Anwesen Osama bin Ladens in Pakistan im Jahr 2011.

Die Wochen vergehen. Während US-Präsident Donald Trump den Druck auf die venezolanische Regierung schrittweise erhöht – mit verbalen Drohungen, Angriffen auf venezolanisches Territorium oder auf Schiffe, die im Verdacht stehen, Drogen zu transportieren –, wird die Mission unter strengster Geheimhaltung vorbereitet.

Ein Geheimnis von solcher Tragweite, dass selbst der US-Kongress nur einen Teil der Details kennt. Auch die grossen amerikanischen Medien, die laut der Nachrichtenagentur AP informiert wurden – darunter die «New York Times» und die «Washington Post» –, entscheiden sich, vor Beginn der Operation nichts zu veröffentlichen. Aus Sicherheitsgründen. Schon das kleinste Leck könnte die gesamte Mission gefährden und das Leben Dutzender US-Soldaten aufs Spiel setzen. Der Überraschungseffekt ist entscheidend.

Um den Erfolg zu garantieren, zählt jedes noch so kleine Detail. Im Vorfeld bereiten sich die Elitekommandos der Delta Force irgendwo im Bundesstaat Kentucky auf den Einsatz vor – in einer originalgetreuen Nachbildung des privaten Palastes von Nicolás Maduro. In immer dichterer Abfolge trainieren sie das gewaltsame Aufbrechen von Stahltüren.

«Wir analysieren, wir entwickeln, wir trainieren, wir proben, wir ziehen Bilanz – und wir proben immer wieder. Nicht, um es beim ersten Mal zu schaffen, sondern um sicherzugehen, keinen Fehler zu machen» General Caine, der verantwortliche US-Kommandeur, auf einer Pressekonferenz

Anfang Dezember sind die Einsatzkräfte einsatzbereit.

Am 25. Dezember erteilt Donald Trump den Befehl zum Start der Mission. Daraufhin werden in aller Heimlichkeit immer mehr Flugzeuge, bewaffnete Drohnen und Hubschrauber – kurzfristige Verstärkungen – in der Region um Caracas in Stellung gebracht. Die einzige offene Frage lautet nun nicht mehr, ob die Operation stattfinden wird, sondern wann.

Um die Festnahme des venezolanischen Präsidenten erfolgreich durchzuführen, ist es entscheidend, dass alle Bedingungen erfüllt sind und sich das Ziel tatsächlich in dem Komplex aufhält, auf dessen Angriff die Kommandos trainiert wurden. Mit Zustimmung Trumps liegt die Entscheidung über den genauen Zeitpunkt bei den Verantwortlichen im Pentagon. Die Feiertagszeit gilt als ideal: Viele venezolanische Politikerinnen und Militärs befinden sich im Urlaub. Optimal ist ein Einsatz zwischen Weihnachten und Neujahr.

Doch dabei ist das Wetter noch nicht eingerechnet. Miserable Bedingungen verzögern den Start der Operation um mehrere Tage. Mehrfach erhalten die ersten Maschinen, die bereits in Richtung Einsatzgebiet unterwegs sind, den Befehl, umzukehren.

Bis sich das Wetter schliesslich bessert – am Freitag, dem 2. Januar. Am späten Nachmittag beginnt der Einsatz der ersten Luftmittel. Sechs Stunden später ist alles bereit. Punkt 22:46 Uhr erteilt Donald Trump nach einem Abend auf der Terrasse seines Anwesens Mar-a-Lago, in der milden Winterluft Floridas, die endgültige Freigabe.

«Viel Glück und viel Erfolg.» Donald Trump an die militärischen Befehlshaber, in einer an die einsatzbereiten US-Streitkräfte übermittelten Botschaft – laut dem «Wall Street Journal»

Die Operation «Absolute Entschlossenheit» wird gestartet.

Die Operation

Unter den wachsamen Augen von Donald Trump und General Caine, die in einem improvisierten Sicherheitszentrum in Mar-a-Lago Platz genommen haben, entscheidet sich eines der grössten Wagnisse Trumps beider Amtszeiten. In Echtzeit laufen Informationen aus 150 Kampfflugzeugen ein, die von 20 verschiedenen Stützpunkten im gesamten westlichen Erdhalbkugelraum gestartet sind und auf die venezolanische Hauptstadt zusteuern.

Erste Phase: ein Cyberangriff, der in weiten Teilen von Caracas den Strom lahmlegt. Die Stadt versinkt in völliger Dunkelheit. Eine «schwarze und tödliche Nacht», wie der Präsident sie später beschreiben wird.

Es ist kurz nach 01:30 Uhr Ortszeit, als die Bewohnerinnen und Bewohner beginnen, die ersten Flugzeuge über ihren Schlafzimmern zu hören. Darauf folgen Explosionen, die die Fensterscheiben erzittern lassen.



Video: watson/Reuters

«Durch die Druckwelle hob das Auto vom Boden ab. Ich dachte, ich würde sterben.» Mateo Giraldo, Taxifahrer, gegenüber dem «Wall Street Journal»

Mindestens vierzig Menschen – Militärangehörige wie Zivilisten – kommen bei dem Angriff ums Leben. Das berichtet die «New York Times». Während Familien unter Möbeln Schutz suchen und Bewohner auf die Strasse rennen, um die aufsteigenden Rauchwolken zu filmen, erreichen die amerikanischen Spezialeinheiten den Präsidentenkomplex: eine schwer befestigte militärische Festung im Herzen der venezolanischen Hauptstadt.

Um 02:01 Uhr dringt das 160. Spezialoperations-Luftfahrtregiment, eine auf Hochrisikomissionen spezialisierte Eliteeinheit der US-Armee – bekannt als die «Nachtjäger» – in das Gebäude ein, um Nicolás Maduro mithilfe von Sprengladungen zu lokalisieren. Ohne Widerstand bleibt der Vorstoss jedoch nicht: Mehrere US-Hubschrauber geraten beim Anflug unter Beschuss. Einer von ihnen wird getroffen, dabei werden rund ein halbes Dutzend Soldaten verletzt, berichten Verantwortliche gegenüber der «New York Times».

Rund 2100 Kilometer entfernt verfolgen Donald Trump und seine Berater in einem Raum von Mar-a-Lago den Verlauf des Zugriffs live. Image: Anadolu

Nachdem sie das Tor der am stärksten gesicherten Militärbasis Venezuelas gesprengt haben, benötigen die «Nachtjäger» weniger als drei Minuten, um das Gebäude zu durchqueren und das Schlafzimmer zu erreichen, in dem sich Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores verschanzt haben. Das Paar versucht daraufhin, in einen anderen Raum zu fliehen, der durch eine besonders massive Stahltür geschützt ist. Doch sie werden ihn niemals erreichen.

Um 03:29 Uhr – fünf Minuten nach dem Eindringen in den Präsidentenpalast und fünf Stunden nach Beginn der Spezialoperation – melden die Delta-Spezialkräfte Donald Trump die Festnahme von Nicolás Maduro. Gefesselt, mit verbundenen Augen und in einen grauen Trainingsanzug der Marke Nike gekleidet, wird er an Bord eines US-Kriegsschiffs gebracht. Ziel ist New York, wo er sich wegen des Vorwurfs des Narco-Terrorismus vor Gericht verantworten soll.

Als die fast dreizehnjährige Herrschaft des venezolanischen Präsidenten endet, geht über Caracas die Sonne auf.