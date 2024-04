Deutschland: Suche nach vermisstem Arian wird eingestellt

Bereits eine Woche ist es her, seit der 6-jährige Arian bei Bremervöde in Niedersachsen verschwunden ist. Nun hat die Polizei beschlossen, die Suche nach dem Kind am Dienstag einzustellen.

Seitdem der 6-Jährige verschwand, suchten täglich rund 800 Helfer – Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und Privatleute – nach ihm, teils mit Pferden, Helikoptern und sogar Drohnen. Doch auch die grösste Suchaktion mit 1200 Helfern am Sonntag konnte keinen Erfolg herbeiführen. Darum habe man sich nun dazu entschieden, nicht mehr grossflächig, sondern «anlassbezogen» zu suchen.

