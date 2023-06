Angriff bei Neuschwanstein: Verdächtiger wegen Mordes in U-Haft

Ein 30-jähriger US-Amerikaner steht im Verdacht, die Frau und ihre ein Jahr jüngere Freundin am Mittwoch einen Abhang nahe der bei Touristen beliebten Marienbrücke in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) herabgestossen zu haben. Die 21-Jährige starb im Krankenhaus.

Anklage wegen gewaltsamen Todes in New Yorker U-Bahn bestätigt

Mehr als einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen Schwarzen in der New Yorker U-Bahn ist die Anklage gegen den Tatverdächtigen bestätigt worden. Ein Geschworenengremium stimmte am Mittwoch dafür, einen Prozess gegen den 24 Jahre alten Weissen zuzulassen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Bürgermeister Eric Adams kündigte an, dass Prozess und Gerechtigkeit nunmehr voranschreiten könnten. Einen Termin gibt es noch nicht.