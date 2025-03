Unglück nahe der Zugspitze: Menschen in den Eibsee eingebrochen

Der Eibsee in Grainau ist bei Ausflüglern und Touristen sehr beliebt. In Bayern sind derzeit Faschingsferien, was möglicherweise zur erhöhten Anzahl von Besuchern beigetragen hat.

Am Eibsee, der am Fuss der Zugspitze liegt, sind mehrere Menschen auf der teils zugefrorenen Fläche ins Wasser eingebrochen. Derzeit läuft ein grosser Rettungseinsatz mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber in der Luft, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland musste eine Person reanimiert werden. Insgesamt vier Menschen wurden vom Rettungsdienst vom Ort des Geschehens weggebracht.

«Unsere Weltordnung ist gestört»: Macron hält Brandrede im TV – und fordert starkes Europa

Emmanuel Macron warnt Franzosen und Europäer eindringlich vor Russland und den alliierten USA. Er kündigte eine Debatte zu einer eigenen europäischen nuklearen Sicherheitsstrategie an – unter französischer Führung.

In einer dramatischen Rede an die Nation hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend kurz vor dem beginnenden EU-Gipfel am Donnerstag nicht nur die Franzosen, sondern alle Europäer eindringlich gewarnt: Die Vereinigten Staaten könnten sich demnach als verlässlicher Partner für die Sicherheit Europas zurückziehen. «Ich will daran glauben, dass die USA an unserer Seite bleiben, aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass das nicht der Fall ist», erklärte Macron in der global ausgestrahlten Ansprache.