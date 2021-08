«Globale Gefahr»: Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flutkatastrophen bestätigt

Ein internationales Team mit Beteiligung der ETH Zürich bestätigt den Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und Hochwasserkatastrophen wie derjenigen an Ahr und Erft in Deutschland. Der Klimawandel habe die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Überflutungen in Westeuropa um einen Faktor zwischen 1.2 und neun erhöht, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie der Forschungsinitiative World Weather Attribution. Ausserdem habe die Intensität solcher Katastrophen durch den …