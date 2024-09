Mann fährt in Miltenberg (D) in Menschengruppe – vier Menschen verletzt

Mann fährt in Miltenberg (D) in Menschengruppe und verletzt vier Personen

Im deutschen Landkreis Miltenberg ist am Montag ein Mann mit seinem Auto in eine Fussgängergruppe gefahren. Der 58-jährige Verdächtige verletzte dabei vier Menschen, darunter ein zehnjähriges Kind. Auch der Fahrer, der anschliessend mit einem geparkten Auto kollidierte, zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste von der Polizei wiederbelebt werden und kam anschliessend auf die Intensivstation.

Die Polizei vermutete zunächst, ein medizinischer Notfall beim Fahrer habe den Unfall verursacht. Die Ermittlungen ergaben im Anschluss allerdings ein anderes Bild: So soll der Mann womöglich absichtlich in die Gruppe gefahren sein.

«Zeugenaussagen deuten auf eine vorsätzliche Tat hin, was jetzt Gegenstand unserer Ermittlungen ist», so Polizeihauptmeister Florian Leimbach vom Präsidium Unterfranken gegenüber der «Bild»-Zeitung. Man ermittle aber nach wie vor in verschiedene Richtungen. «Einen terroristischen Hintergrund schliessen wir aber definitiv aus», so Leimbach.

(dab)