Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten – Staatsanwaltschaft äussert sich um 14 Uhr

Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in Deutschland wollen Polizei und Staatsanwaltschaft – voraussichtlich um 14:00 Uhr – eine Pressekonferenz geben.

Die Ermittlungen laufen derweil mit Hochdruck weiter. Die Fahndungsmassnahmen hätten in der Nacht angedauert, hiess es. An diesem Dienstag soll auch ein Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, äusserte sich: «Wenn vermeintliche Routinekontrollen, dazu gehören auch Verkehrskontrollen, derart eskalieren und Kollegen und Kolleginnen dabei ihr Leben lassen müssen, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft.»

Polizei in der Nähe des Tatortes Bild: keystone

Das ist passiert

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstrasse in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden.

Am Montagabend wurden zwei Deutsche festgenommen: Zunächst stellte sich ein 38-Jähriger der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Der Verdächtige habe sich über seine Anwältin gemeldet und sei vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden. In dem Haus wurde auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben, hiess es. Beide Männer hätten sich zunächst nicht zur Sache geäussert, hatte die Polizei erklärt.

Update folgt.

(yam/sda/dpa)