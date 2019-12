International

Bild: EPA

Falscher Alarm: Polizei räumt Berliner Weihnachtsmarkt

Die Polizei räumte am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Man habe Hinweisen auf einen verdächtigen Gegenstand nachgehen wollen, schreibt die Berliner Polizei auf Twitter.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Zwei Männer sind laut deutschen Medien vorläufig festgenommen worden. Sie hätten «verdächtig schnell den Platz verlassen».

Doch nach Informationen von «Zeit Online» gibt es derzeit keine Hinweise, dass sie konkrete Pläne für einen Anschlag hatten. Mehrere Medien hatten am früheren Abend berichtet, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht. Das hat sich laut einer Polizei-Sprecherin aber nicht bestätigt. Als Grund nannte sie eine Namensähnlichkeit.

In Anbetracht des Ortes, an dem es vor drei Jahren einen Terroranschlag mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten gegeben hatte, habe die Polizei «sensibel reagiert», sagte ein anderer Polizeisprecher. Deshalb sei der Platz geräumt worden. Alle Besucher hätten den Weihnachtsmarkt «ruhig und besonnen» verlassen, twitterte die Polizei weiter.

Ein islamistischer Attentäter hatte vor drei Jahren einen entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet und Dutzendene verletzt. (kün)

