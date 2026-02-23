wechselnd bewölkt14°
Swiss annulliert wegen Schneestürmen Flüge in die USA

Der Swiss Airbus A220 HB-JCD rollt nach der Landung nach einem Flug aus Graz am Flughafen Zuerich Kloten, am Donnerstag 9. Januar 2025 in Zuerich Kloten. Der Airbus A220 HB-JCD der Swiss war am 23. De ...
Drei Flüge von Zürich nach New York, Newark und Boston sowie ein Flug von Genf nach New York wurden am Sonntag gestrichen.Bild: keystone

Swiss muss wegen Schneestürmen in USA umplanen – diese Flüge sind betroffen

Wegen der starken Schneestürme im Osten der USA hat die Fluggesellschaft Swiss neun Flüge von Zürich und Genf nach New York und Boston sowie zurück annullieren lassen.
23.02.2026, 15:0323.02.2026, 15:03

Drei Flüge von Zürich nach New York, Newark und Boston sowie ein Flug von Genf nach New York wurden am Sonntag gestrichen, wie eine Swiss-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Auch alle Flüge von diesen Destinationen in die Schweiz zurück fielen aus.

Video: watson/Elena Maria Müller

Für Montag bestätigte die Swiss vier Hin- und Rückflüge von Zürich nach New York, Newark und Boston als annulliert sowie einen Flug von Genf nach New York und zurück nach Zürich. In Frankfurt hatte zuvor bereits ein Lufthansa-Sprecher erklärt, dass etliche Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe an die US-Ostküste wegen des Blizzards gestrichen worden seien. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft auch die Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.

Das USA-Geschäft der Fluggesellschaften leidet schon seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump als Präsident vor gut einem Jahr unter einem markanten Einbruch der Passagierzahlen. So reisten gemäss der US-Reise- und Tourismusbehörde, des National Travel and Tourism Office, 2025 elf Prozent weniger Menschen aus der Schweiz in die USA als im Jahr zuvor. (sda)

Blizzard-Alarm im Nordosten der USA – Flüge an Ostküste gestrichen
