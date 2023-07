Drei Tote und zwei Verletzte nach eskaliertem Nachbarstreit in Deutschland

Anschliessend sei der Mann weitergezogen und habe in einem weiteren Haus eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Beide würden derzeit im Spital behandelt. Der 64-Jährige sei kurze Zeit später in dessen Auto festgenommen worden, fuhr die Polizei fort. (saw/sda/afp)

Nach Angaben der Behörden erschoss der Mann gegen 19.15 Uhr drei Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus, in dem er selbst wohnte. Bei den Opfern handelt es sich demnach um zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann.

Im deutschen Bundesland Bayern hat ein Angreifer am Freitag drei Nachbarn mit einer Schusswaffe getötet. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Samstag mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Critical Mass ohne Bewilligung: Worum es geht und was die Polizei sagt

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Drei Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro +++ Putin dankt Afrikanern

Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind

Eklat an der Fecht-WM: Ukrainerin verweigert Russin nach Sieg Handschlag – disqualifiziert

Schriftsteller Martin Walser im Alter von 96 Jahren gestorben

Der Schriftsteller Martin Walser ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben, teilte der Rowohlt Verlag am Abend mit, nachdem zuvor bereits mehrere Medien berichtet hatten. Walser galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller in Deutschland.