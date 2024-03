Kurioses Hobby: Niclas Matthei verteilt zeigt gerne Parksünder an. Bild: Youtube/Spiegel TV

«Anzeigenhauptmeister» Niclas M. angegriffen und ins Spital gebracht

Ein 18-Jähriger zeigt in ganz Deutschland hobbymässig Falschparker an. Eine Beschäftigung, die für viel Unverständnis und Ärger sorgt. Anfang März wurde der «Anzeigenhauptmeister» nun in einem Zug angegriffen und musste anschliessend mit Verletzungen ins Spital.

Ein bisher nicht identifizierter Täter habe den «Anzeigenhauptmeister», wie sich Niclas Matthei selbst nennt, Anfang März angegriffen und ausgeraubt. Das berichtet die «Leipziger Volkszeitung».

Beim Angreifer soll es sich um einen Fussballfan handeln, der zusammen mit anderen Anhängern auf der Heimreise von der Partie zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden war. Der Täter soll Matthei das Handy gewaltsam entrissen haben, wie es im Bericht der deutschen Polizei heisst. Dabei sei der «Anzeigenhauptmeister» verletzt worden, er musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Sein Handy wurde später auf dem Perron gefunden, die Polizei ermittelt weiterhin in dem Fall.

Matthei wurde durch einen Bericht von Spiegel TV bekannt. Ein Journalist begleitete den 18-jährigen Ostdeutschen während eines Tages bei seinem Hobby – dieses ist durchaus kurios: Matthei zeigt in seiner Freizeit Falschparker an. Er meldet die Verstösse mittels einer App bei der Polizei.

Dass er damit auf wenig Gegenliebe bei der Allgemeinheit stösst, liegt nahe. Auf seinen Social-Media-Profilen wird Matthei häufig stark kritisiert, immer wieder wird ihm – zumindest implizit – auch mit Gewalt gedroht. Vereinzelt erhält er aber auch Zuspruch.

Nach eigenen Angaben hat der Teenager, der seinem Hobby mittels E-Bike nachgeht, 2023 mit seinen Denunziantentum für Bussgelder in der Höhe von 140'995 Euro (gut 135'000 Franken) gesorgt. Ob die Behörden die Anzeigen auch in jedem gemeldeten Fall bearbeiteten, ist nicht bekannt.

Warum Matthei einem solch ungewöhnlichen Hobby nachgeht und was er von der Kritik daran erhält, haben wir hier zusammengetragen:

(con)