Grosser Zirkus für Afrika – wie viel Geld Federer selber in seine Stiftung investiert

Roger Federer investiert nicht nur viel Zeit und Herzblut in seine Stiftung, sondern auch sein Privatvermögen. Seit der Gründung im Dezember 2003 profitierten über 1,5 Millionen Kinder in den ärmsten Regionen des südlichen Afrikas, aber auch in der Schweiz von Bildungsprojekten.

Roger Federer hat schon vieles gesehen. Doch was er derzeit bei seiner Reise durch Afrika erlebt, ist auch für ihn, der in seinem Leben den Spagat zwischen dem Wahnsinn, den ihn als Weltstar umgibt, und der Normalität, die er als vierfacher Vater und Ehemann vorleben will, von besonderer Emotionalität.

Am Dienstag reiste Federer über Südafrika nach Namibia. Am Flughafen der Hauptstadt Windhoek empfing ihn eine Ministerin, dazu eine kleine Delegation um den Schweizer Botschafter, Nicolas Brühl. …