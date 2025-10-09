bedeckt12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Börse: Dax steigt auf Rekordhoch

Zinshoffnung und KI-Euphorie: Dax steigt auf Rekordhoch

09.10.2025, 10:0909.10.2025, 10:09

Der deutsche Aktienindex Dax hat am Donnerstag einen Rekord erreicht. Dank leichter Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit 24'698 Zählern den höchsten Kurs seiner Geschichte. Zuletzt betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24'680 Punkte.

epa12015469 A view of the DAX Performance Index graph inside the Frankfurt Stock Exchange, in Frankfurt am Main, Germany, 07 April 2025. The German stock market opened with a decline of ten percent am ...
Der deutsche Aktienindex Dax hat ein Rekordhoch erreiht.Bild: keystone

Die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen in den USA stützen die Aktienbörsen, denn bei sinkenden Zinsen werden Aktien gegenüber festverzinslichen Papieren attraktiver. Auch Kredite werden günstiger, Unternehmen können sich deshalb leichter finanzieren.

Zinshoffnung und KI-Euphorie treiben Kurse

Positiv kam bei Anlegern auch an, dass sich ein Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich abzeichnet. Gestützt wurden die Aktienbörsen von der Euphorie im US-Technologiesektor. So sorgt der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) rund um den Globus weiter für viel Fantasie.

Rückenwind erhält der Dax laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vorabend weitere Rekorde aufgestellt hatten. In Japan hatte der Leitindex Nikkei ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt.

Warum Deutschlands Krise die Aktionäre nicht bremst

Der Dax-Rekord steht in starkem Gegensatz zur Wirtschaftsflaute in Deutschland. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die 40 im Dax geführten Konzerne international aufgestellt und machen den Grossteil ihrer Umsätze im Ausland.

Der MDax mit den mittelgrossen deutschen Unternehmen lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 30'889 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

Die Aktien von Gerresheimer brachen um elf Prozent ein. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal noch weiter. Die Papiere von Hellofresh verteuerten sich um mehr als sieben Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet daher zum Kauf der Aktien. Spitzenreiter im Dax waren Siemens Energy mit plus 1,7 Prozent, nachdem sich die Analysten der RBC positiv geäussert hatten. (sda/awp/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 21
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 4. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 20218 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Achtelfinal (1934)
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier unterbricht Rubio Trump, um zu sagen, der Gaza-Deal sei «sehr nah»
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
2
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
3
Belastung «sehr hoch» – jetzt bekommt die Gemeinde Birsfelden die Bussenflut zu spüren
4
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
2
Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
5
Trump am Freitag zu Gesundheits-Check +++ Bürgermeister von Chicago nennt Trump «instabil»
Zinshoffnung und KI-Euphorie: Dax steigt auf Rekordhoch
Der deutsche Aktienindex Dax hat am Donnerstag einen Rekord erreicht. Dank leichter Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit 24'698 Zählern den höchsten Kurs seiner Geschichte. Zuletzt betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24'680 Punkte.
Zur Story