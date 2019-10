International

Wahlen in Thüringen: AfD verdoppelt Stimmenanteil +++ Schwierige Koalitionsbildung

In Thüringen beteiligen sich offenbar sehr viel mehr Wähler an der Landtagswahl als vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung betrug am Sonntag bis 16 Uhr bereits 54.1 Prozent, wie der Landeswahlleiter in Erfurt mitteilte. 2014 hatte sie um diese Uhrzeit erst bei 40.8 Prozent gelegen.

Nach der Wahl der gut 1.7 Millionen Wahlberechtigten wird eine schwierige Koalitionsbildung erwartet. Die Linkspartei des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow dürfte Umfragen zufolge zwar stärkste Kraft werden.

Ihre bisherige Koalition mit SPD und Grünen könnte aber wegen der Schwäche der Sozialdemokraten die Mehrheit von einem Sitz verlieren - vor allem wenn die FDP diesmal in den Landtag in Erfurt einzieht. «Ich gehe davon aus, dass es einen klaren Wählerauftrag für Rot-Rot-Grün gibt», sagte Ramelow bei der Stimmabgabe.

Die CDU, die 2014 stärkste Kraft wurde, aber keine Koalition bilden konnte, wird laut Umfragen herbe Verluste einfahren. Dennoch will sie Ramelow ablösen. Möglich wäre dies nur durch eine sogenannte Simbabwe-Koalition zusammen mit SPD, Grünen und FDP. «Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Viererkonstellation zustande bekommen heute», sagte Spitzenkandidat Mike Mohring.

Die rechtsnationalistische Alternative für Deutschland (AfD) dürfte ihr Ergebnis gegenüber 2014 verdoppeln und mit der CDU gleichziehen. Mit der AfD unter ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke will keine Partei koalieren. Höcke kündigte an, dass seine Partei für eine Regierungsbeteiligung bereitstünde. «Wenn es nicht gelingt, dann warten wir halt noch ab», sagte er.

Nach den jüngsten Erhebungen kommt die Linke auf 27 bis 29 Prozent (2014: 28.2 Prozent). Die SPD unter Wolfgang Tiefensee rutscht ab auf acht bis neun Prozent (2014: 12.4). Die Grünen legen auf sieben bis acht Prozent zu (2014: 5.7).

Zweitstärkste Kraft nach der Linken wird den Erhebungen zufolge die CDU von Spitzenkandidat Mike Mohring mit 24 bis 26 (33.5) Prozent. Die AfD könnte ihr Wahlergebnis auf 20 bis 24 Prozent (10.6) verdoppeln. Die FDP kommt Umfragen zufolge auf um die fünf Prozent (2.5) und muss um den Einzug in den Landtag bangen. (sda/reu/bal)

