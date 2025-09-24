bedeckt11°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Berlin: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen

ARCHIV - 08.02.2024, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte
Die Fregatte «Hessen» läuft aus dem Hafen aus (Archivbild).Bild: keystone

Berlin: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen

24.09.2025, 20:5324.09.2025, 20:53

Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der deutschen Marine überflogen.

Der Politiker stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.

Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber Nato-Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der im Parlament auch um Zustimmung zu einem deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.

«Putin will uns, Putin will die Nato-Mitgliedstaaten provozieren und er will vermeintliche Schwachstellen im Nato-Bündnis identifizieren, offenlegen und ausnutzen», sagte der Sozialdemokrat. Der russische Präsident vertue sich aber. «Die Allianz hat auf die russischen Provokationen klar geschlossen und entschlossen reagiert, gleichzeitig aber mit der notwendigen Besonnenheit, auf die es in diesen Tagen in besonderer Weise ankommt.»

Der Bundestag beriet den Verteidigungsetat in erster Lesung. Im regulären Wehretat sind Ausgaben von 82,69 Milliarden Euro eingeplant, weitere Ausgaben von 25,51 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden. Im laufenden Jahr 2025 werden 62,43 Milliarden Euro im regulären Wehretat und 24,06 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr bereitgestellt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
gutherz
24.09.2025 21:34registriert Januar 2021
Europa muss die Reihen schliessen - zusammen mit der neue Welt, auch wenn der alte Mann vielleicht noch 3 Jahre da sein wird… inkl. der Schweiz btw…. Und vergesst Moldawien nich, die brauchen uns!
241
Melden
Zum Kommentar
9
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Iran: Streben nicht nach Atomwaffen ++ Dutzende Tote im Gazastreifen
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Picdump 158 – in dubio pro Memes
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Indonesien: Würden 20.000 Soldaten für Friedensmissionen entsenden
Vor dem Hintergrund der Kriege in Gaza, der Ukraine, dem Sudan und Libyen hat der indonesische Präsident Prabowo Subianto seine Bereitschaft erklärt, Tausende weitere Soldaten für künftige Friedensmissionen zu entsenden.
Zur Story