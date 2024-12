Andreas Jurca (im Bild), Ulrich Singer und Lena Roon besuchen das Yalta International Economic Forum (YIEF), das seit Jahren die internationale Anerkennung der ukrainischen Krim als russisches Gebiet fördern soll. Bild: www.imago-images.de

Nach Medwedew-Treffen: AfD-Abgeordnete schon wieder in Russland

Trotz Kritik sind wieder drei AfD-Politiker in Russland: Ulrich Singer, Andreas Jurca und Lena Roon nehmen am «Yalta International Economic Forum» teil.

Jonas Mueller-Töwe, Annika Leister / t-online

AfD-Spitzenfunktionäre versuchen ihre Abgeordneten zu disziplinieren: Reisen nach Russland sind derzeit nicht erwünscht. Im Wahlkampf möchten die Vorstände der Parteiverbände und -fraktionen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die Kreml-Kontakte lenken. Die Rechnung scheint aber nur bedingt aufzugehen: Schon wieder weilen laut Informationen von t-online mindestens drei bayerische Landtagsabgeordnete zu politischen Gesprächen in Russland.

«Tragen den Dialog nach Russland»

Ulrich Singer, Andreas Jurca und Lena Roon besuchen demnach das Yalta International Economic Forum (YIEF), das seit Jahren die internationale Anerkennung der ukrainischen Krim als russisches Gebiet fördern soll. In diesem Jahr findet es im russischen Ufa statt. Von dort liegen t-online Fotos von Singer auf dem Podium vor.

Laut Website des Forums sagte er dort: «Aufgrund der Sanktionen ist die wirtschaftliche Lage in unserem Land sehr schlecht.» Es sei notwendig, die Sanktionen aufzuheben und mit dem Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zu beginnen. Als t-online ihn per WhatsApp kontaktierte, reagierte er umgehend.

«Wir tragen auch mit dieser Reise den Dialog nach Russland, anstelle von Raketen», schrieb Singer auf Anfrage von t-online und schickte verschiedene Schnappschüsse aus dem Stadtleben von Ufa. Es sei sehr aufschlussreich, die russischen Regionen zu sehen. «Diese erleben aus ihrer Perspektive goldene Zeiten.» Er bestätigte, dass Jurca und Roon ihn auf der Reise begleiten.

Krah reiste heimlich nach Sotschi

Erst am Wochenende hatte t-online berichtet, dass Singer und der Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuss im November ins russische Sotschi geflogen waren, wo sie Ex-Präsident Dimitri Medwedew trafen. Vermittelt hatten die Reise zwei Vertraute des putintreuen Oligarchen Viktor Medwetschuk. Der Europaabgeordnete Maximilian Krah war ebenfalls für ein Abendessen mit ihnen angereist – ihn verbindet mit dem ukrainischen Ehepaar eine Affäre um Spionage und Schmiergelder.

In der Fraktionssitzung im Bundestag am Dienstag soll es daraufhin hoch hergegangen sein: «Selten wurde bei uns jemand so deutlich in einer Fraktionssitzung abgestraft», schilderte eine von mehreren Quellen t-online, wie Rothfuss sich von Kollegen und besonders von der Fraktionsspitze scharfe Kritik eingehandelt hatte. Schon zuvor hatten der bayerische Landesvorsitzende Stephan Protschka und die bayerische Fraktionsvorsitzende Kathrin Ebner-Steiner sich von der Reise distanziert.

Mit Krahs heimlicher Reise zum Abendessen mit den Medwedtschuk-Vertrauten will sich noch der Bundesvorstand befassen. Anders als bei Singer und Rothfuss war er über Krahs Pläne nicht vorab informiert worden.

