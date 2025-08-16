sonnig18°
Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska: Das Wichtigste im Video.

Video: watson/Emanuella Kälin

Die wichtigsten Aussagen des Alaska-Gipfels im Video

16.08.2025, 07:3616.08.2025, 07:36
Das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska blieb ohne konkrete Ergebnisse. Nach zwei Stunden und 45 Minuten traten beide Staatschefs gemeinsam vor die Presse. Putin erhielt als Gast das erste Wort, was für ein Treffen in den USA ungewöhnlich ist.

Trump und Putin gaben sich betont freundschaftlich, sprachen gegenseitige Anerkennung aus und hoben den Austausch hervor.

Die Pressekonferenz dauerte rund zwölf Minuten. Fragen von Journalisten und Journalistinnen wurden nicht zugelassen. Dafür sprach Putin eine Einladung nach Moskau aus.

Wir haben die wichtigsten Aussagen hier im Video zusammengefasst:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Trump empfängt Putin in Alaska
1 / 26
Trump empfängt Putin in Alaska

Donald Trump bei der Ankunft in Anchorage.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
