Die AfD will Abtreibungen offenbar massiv einschränken

Auch das verpflichtende Beratungsgespräch für Schwangere will die AfD strikter gestalten. So sollen werdende Mütter während der Schwangerschaftskonfliktberatung Ultraschallbilder ihres Kindes sehen. Damit, so die Partei, sollen sie sich über den Entwicklungsstand des Fötus im Klaren sein.

Tausende demonstrieren, mehrere Verletzte – die wichtigsten Punkte zum Chaos in Georgien

In Georgien versammelten sich bis in die späten Abendstunden im Zentrum der Hauptstadt Tiflis mehrere Tausend Menschen am Parlamentsgebäude. In den folgenden Stunden kam es zu heftigen Protesten. Ein Grossaufgebot bewaffneter Polizisten riegelte offizielle Gebäude ab und hielt die Menge auf. Nach Mitternacht (Ortszeit) setzten die Sicherheitskräfte Pfefferspray und Wasserwerfer ein.