Razzia gegen «Reichsbürger» in acht Bundesländern

Rund 280 Einsatzkräfte haben am Donnerstag in acht deutschen Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen «Reichsbürger» durchsucht. Nach dpa-Informationen werden die Beschuldigten der Bildung einer kriminellen Vereinigung verdächtigt. (sda/dpa)

Polizeibeamte in Berlin-Friedrichshain, 23. November.

Polizeibeamte in Berlin-Friedrichshain, 23. November. Bild: keystone

Auf Einladung der «Weltwoche» hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch in Zürich eine Rede gehalten. Den Auftritt bezeichnete der rechtspopulistische Staatsführer als «Therapie». In anderen Ländern werde er immer gleich abgestempelt.