Nach Attacke mit 11 Verletzten: Walmart-Messerstecher wird wegen Terrorismus angeklagt

Nach einem Messerangriff in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Michigan mit elf Verletzten soll der Tatverdächtige wegen Terrorismus und Körperverletzung mit Tötungsabsicht angeklagt werden.

Das Motiv sei nach dem Vorfall am Samstag (Ortszeit) in dem Walmart in Traverse City weiter unklar, sagte der zuständige Sheriff, Michael Shea, bei einer Pressekonferenz. Ein 42-Jähriger aus Michigan, der mehrere Frauen und Männer mit einem Klappmesser verletzt haben soll, sei festgenommen worden.

Die Walmart-Filiale in Traverse City. Bild: keystone

Ein Arzt aus dem örtlichen Krankenhaus erklärte, dass eine der verletzten Personen bereits entlassen worden sei. Zwei Verletzten gehe es noch schlecht, den anderen aber schon besser. Es wird demnach erwartet, dass alle überleben.

Traverse City liegt im Norden der USA am Michigansee, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Detroit. (sda/dpa)