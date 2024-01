Diese Mega-Jacht hat gerade ihren Bauplatz verlassen – Rätselraten um Besitzer

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

So kreativ sind die Menschen an den Anti-AfD-Demos: 22 gelungene Schilder

UNRWA-Mitarbeitende in Hamas-Terror verwickelt – das Wichtigste in Kürze

Deutsche Museumsdirektorin bezeichnet Florenz als «Prostituierte» – keine gute Idee

Florenz ächzt unter Touristen. Eine deutsche Kulturmanagerin kritisiert das Treiben mit einem illustren Vergleich. Die Empörung ist riesig.

Wer schon einmal in Florenz gewesen ist, wird es kennen: Menschenmassen, wohin das Auge blickt, teure Tickets und stundenlanges Anstehen vor Museen und Sehenswürdigkeiten. Die Stadt gilt als eine Perle Italiens, doch ihr Glanz droht unter der Last des Tourismus zu verblassen. Das meint zumindest Cecilie Hollberg. Die Deutsche steht einer der wichtigsten Kulturinstitutionen am Stiefel vor: dem berühmten Museum Galleria dell’Accademia in Florenz.