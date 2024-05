Brandanschlag auf Rathaus in Berlin – mit Israel-Hass-Schmierereien

In der Nacht auf Donnerstag hat es einen Brandanschlag auf das Bürgeramt im Rathaus Berlin-Tiergarten gegeben, so die «Bild» . Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Molotowcocktail in das Gebäude geworfen worden, schreibt die «Bild».

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft der Miliz RSF und ihren Verbündeten ethnische Säuberungen in der sudanesischen Region West-Darfur vor. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervor. Das Ausmass des Tötens führe zu der Frage, ob die RSF grosse Teil der Volksgruppe der Massalit in West-Darfur töten wolle, so die Menschenrechtsorganisation. Dies würde auf einen möglichen Völkermord hinweisen.