Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Namibia – darunter drei Deutsche

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In Namibia sind nach Angaben der Fluggesellschaft Desert Air beim Absturz einer kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben gekommen.

Drei deutsche kamen ums Leben. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

«An Bord des Flugzeugs befanden sich ein Pilot und drei deutsche Staatsangehörige», hiess es in einer Mitteilung. «Leider gab es keine Überlebenden».

Die Touristen waren demnach am Sonntag mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger hätte demnach etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen sollen, erreichte aber nie sein Ziel. Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden.

Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung zur Unfallursache eingeleitet, hiess es weiter.

Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören. (hkl/sda/dpa)