bedeckt14°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Namibia – darunter drei Deutsche

Vier Tote bei Flugzeugabsturz in Namibia – darunter drei Deutsche

11.05.2026, 19:3511.05.2026, 19:35

In Namibia sind nach Angaben der Fluggesellschaft Desert Air beim Absturz einer kleinen Propellermaschine alle vier Insassen ums Leben gekommen.

Drei deutsche kamen ums Leben. (Symbolbild)
Drei deutsche kamen ums Leben. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

«An Bord des Flugzeugs befanden sich ein Pilot und drei deutsche Staatsangehörige», hiess es in einer Mitteilung. «Leider gab es keine Überlebenden».

Die Touristen waren demnach am Sonntag mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger hätte demnach etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen sollen, erreichte aber nie sein Ziel. Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden.

Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung zur Unfallursache eingeleitet, hiess es weiter.

Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Mensch in Denver auf Startbahn von Flugzeug erfasst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Human Rights Watch warnt vor potenzieller Menschenrechts-Katastrophe an Fussball-WM
Human Rights Watch warnt vor massiven Menschenrechtsproblemen bei der kommenden Fussball-WM. Besonders der Umgang mit Minderheiten und der Einsatz von ICE sorgen für Unsicherheit.
Zur Story