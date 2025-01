Die Gefahr für Klauentiere wie Schweizer Kühe ist mittelgross. Bild: Shutterstock

Maul- und Klauenseuche in Deutschland ausgebrochen – die wichtigsten Antworten

Seit vielen Jahren wurde in Deutschland kein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) mehr erfasst. Nun sind Wasserbüffel im brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland daran erkrankt, wie Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) in Potsdam sagte. Eine Maschinerie von Massnahmen sei in Gang gesetzt worden.

Kommt der Nachweis überraschend?

Nicht wirklich. Wie auch die Schweiz galt Deutschland dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zufolge zwar schon viele Jahre lang als frei von Maul- und Klauenseuche – die Gefahr der Einschleppung aus anderen Ländern war und ist aber gross.

Die letzten Fälle in Deutschland traten dem FLI zufolge 1988 auf. In der Schweiz kam es 1980 zum letzten Fall.

In der Türkei, im Nahen Osten und in Afrika, in vielen Ländern Asiens sowie in Teilen Südamerikas gebe es hingegen nach wie vor regelmässig MKS-Fälle. «Illegal eingeführte tierische Produkte aus diesen Ländern stellen eine ständige Bedrohung für die europäische Landwirtschaft dar.» Auch Futtermittel und Einstreumaterialien aus Ländern mit MKS-Ausbrüchen können Grundlage einer Einschleppung sein.

«Die MKS gehört wegen ihrer potenziell katastrophalen Auswirkungen zu den weltweit wirtschaftlich bedeutsamsten Tierseuchen», so das Institut. «Durch die Zunahme des globalen Handels- und Reiseverkehrs besteht ständig die Gefahr einer Wiedereinschleppung und explosiven Ausbreitung der MKS in Europa.» 2001 zum Beispiel hatte es einen verheerenden Seuchenzug in Grossbritannien mit Folgeausbrüchen in anderen europäischen Ländern gegeben.

Was bedeutet der Ausbruch in Deutschland für die Schweiz

Das Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beobachtet die Situation, wie es am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Schweiz ist nach wie vor frei von der Seuche. Schon zuvor galt die Gefahr, dass die Tierseuche in der Schweiz auftreten kann, als mittelgross.

Um was für einen Erreger geht es?

Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende, meldepflichtige Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Auch viele Zoo- und Wildtiere können erkranken. Die sehr leicht übertragbare Krankheit verläuft bei den meisten erwachsenen Tieren nicht tödlich, führt aber zu einem lange anhaltenden Leistungsabfall. Behandlungsmöglichkeiten gibt es nicht.

Neben Rindern, Ziegen und Schweinen sind auch Schafe gefährdet. Bild: www.imago-images.de

Gibt es ein Risiko für Menschen?

Nein. Menschen sind dem Friedrich-Loeffler-Institut zufolge für das MKS-Virus praktisch nicht empfänglich. Auch von pasteurisierter Milch, daraus hergestellten Milchprodukten oder von Fleisch gehe unter den in Deutschland üblichen hygienischen Bedingungen zufolge keine Gefahr aus. Hunde, Katzen und andere Haustiere können in der Regel ebenfalls nicht erkranken.

Welche Symptome haben erkrankte Tiere?

Neben hohem Fieber, Appetitlosigkeit und Apathie entwickeln sich typische Blasen am Maul und auf der Zunge sowie an den Klauen und den Zitzen. Viele Tiere zeigen Lahmheitserscheinungen oder können vor Schmerzen gar nicht mehr gehen, wie das FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, erläutert. Bei Schafen und Ziegen verläuft die Infektion hingegen meist unauffällig.

Was passiert nun?

Entscheidend ist dem FLI zufolge die frühe Erkennung von Infektionen – «da sich die Seuche ansonsten bereits so weit ausgebreitet haben kann, dass eine rasche Eindämmung nicht mehr möglich ist». Im Falle eines Nachweises werden strenge Massnahmen ergriffen: Ist in einem Betrieb auch nur ein Tier infiziert, wird vorsorglich der gesamte Bestand getötet, wie es beim FLI heisst. Auch Klauentiere in Betrieben der näheren Umgebung werden demnach zumeist getötet, Ställe, Fahrzeuge und Geräte gründlich desinfiziert.

Warum so strenge Regelungen?

Die Maul- und Klauenseuche kann nicht nur über direkten Kontakt von Tier zu Tier, sondern auch über die Luft übertragen werden. Erkrankte Tiere streuen das Virus mit der Flüssigkeit aufgeplatzter Blasen, Speichel, Ausatmungsluft und Milch.

Der Virus kann über die Luft übertragen werden. Bild: shutterstock

Alles, was einmal mit einem infizierten Tier in Berührung gekommen ist, kann dem FLI zufolge zur Verschleppung der Seuche beitragen: Menschen ebenso wie Katzen, Hunde, Geflügel oder andere Tiere sowie Fahrzeuge, Geräte, Schuhe und Kleidung. Das Virus gänzlich zu beseitigen, ist zudem nicht einfach: Es ist sehr widerstandsfähig und kann zudem im Boden oder eingetrocknet in Kleidung Monate bis Jahre überdauern. (sda/dpa)