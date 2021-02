International

Heldentat in Deutschland – Lkw-Fahrer rettet bewusstlose Autofahrerin



Mit einer blitzschnellen Reaktion hat ein Lastwagenfahrer in Deutschland eine bewusstlose Autofahrerin sehr wahrscheinlich vor Schlimmerem bewahrt.

«Dem Berufskraftfahrer kam am Morgen auf einer Brücke, die über die A 57 führt, ein Auto stark schlingernd entgegen», sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neuss.

Mit einem «einzigartigen» Lenkmanöver sei es dem 49-Jährigen gelungen, den Wagen der Frau zwischen seinem Lastwagen und der Leitplanke zu stoppen.

«Das kann man schon als Heldentat bezeichnen», sagte die Sprecherin. Mit einem weiteren Autofahrer habe er sich dann um die 57-Jährige gekümmert, die bald darauf wieder zu Bewusstsein gekommen sei. (sda/dpa)

