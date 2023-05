Wortwörtlich ein Scheiss-Job: Menschlicher Kothaufen soll in Offenbach für Ordnung sorgen

Mit der Kampagne «Respect Offenbach» versucht die deutsche Stadt Offenbach auf den korrekten Umgang mit Hundekot aufmerksam zu machen – und das mit einem sehr originellen Ansatz.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Hund am Main in der deutschen Stadt Offenbach spazieren. Ihr Hund möchte am Gehwegrand sein Geschäft erledigen. Auf einmal spricht sie ein lebensgrosser Hundehaufen an und sagt: «Hey, bitte denken Sie daran, den Hundekot gerecht zu entsorgen.»

Die Stadt Offenbach und die Stadtwerke gehen im Kampf gegen Hundekot aussergewöhnliche Wege. Im Rahmen ihrer Kampagne «Respect Offenbach» läuft ein lebensgrosser Hundehaufen mit dem Namen «Shitty» durch Parks und entlang des Mainufers und möchte Hundebesitzer dazu animieren, den Hundekot ihrer Vierbeiner gerecht zu entsorgen.

«Shitti» im Einsatz. Bild: Stadtwerke Offenbach

Die Hundehalter sollen sich jetzt nicht drangsaliert oder falsch verstanden fühlen. «Wir stellen nicht alle Hundehalterinnen und Hundehalter unter Generalverdacht. Die allermeisten entsorgen die Hinterlassenschaften ihrer Tiere vorbildlich», sagt Paul-Gerhard Weiss, Ordnungsdezernent der Stadt Offenbach. Die erste Anti-Schmutz-Aktion der Stadt ist es jedoch nicht. Vor «Shitti» gab es bereits «Kippi», die laufende Zigarettenkippe und den Abfallhaufen «Mülli». (t-online, stn)